Бердянские рыбаки проклинают Чубарова

Украинские рыбаки опасаются остаться без работы из-за скандала, который устроил глава запрещенного в России Меджлиса, депутат Верховной рады Рефат Чубаров на заседании комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море.

По словам главы одной из рыболовецких фирм Бердянска, ситуация с выловом в Азовском море осложнилась с момента присоединения Крыма к России и начала военных действий в Донбассе. «Но когда арестовали сейнер Норд, все стало на порядок хуже», – рассказал рыболов киевскому журналу «Новое время».

Предприниматель не стал называть своего имени, «опасаясь, что его не так поймут и обвинят в отсутствии патриотизма». «После Норда украинских рыбаков начали гонять», – отметил собеседник издания.

Кроме того, так и остались не определены квоты вылова рыбы, что негативно скажется на рыболовецком промысле. «С Нового года для русских мы браконьеры. Теперь можно ловить рыбу разве что с удочкой», – посетовал глава рыболовецкой фирмы. Он добавил, что местные рыбаки поддерживают Украину, но не знают, как им работать дальше, при том, что с рыбного промысла живет где-то треть населения Бердянска.

Напомним, в конце октября радикалы из числа украинских народных депутатов сорвали переговоры по вопросам вылова рыбы в Азовском море. Главарь запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис» Рефат Чубаров потребовал от СБУ выдворить руководителя Азово-Черноморского управления Росрыболовства Игоря Рулева, назвал его «преступником» и укорил представителей Украины за общение с российскими чиновниками.

Из-за скандала Рулев вынужден был прибегнуть к помощи дипломатов и укрыться от радикалов в российском посольстве. Чубаров расценил это как последствие недобросовестного исполнения своих обязанностей украинскими силовиками.

Отношения между Россией и Украиной в Азовском море обострились после незаконного задержания рыболовецкого судна «Норд». На что российская сторона ответила усилением мер безопасности с проведением тщательных досмотров всех судов, следующих в украинские порты через Керченский пролив. В свою очередь в Киеве строят планы о масштабной милитаризации акватории. Некоторые украинские политики предлагают разорвать договор о совместном использовании Азовского моря.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

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