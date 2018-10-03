Рыбаки Украины пошли на политический демарш в Киеве – с целью сохранить договор с Россией по Азову

Украинские рыбаки выступают против разрыва договора между Россией и Украиной о совместном использовании Азовского моря.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о такой позиции украинского рыболовецкого сообщества рассказал постпред президента Украины в несуществующей АРК Борис Бабин.

«Существует мощное рыбацкое лобби, которое заинтересовано в сохранении действующего статуса-кво в Азовском море», – цитируют украинские СМИ возмущенного Бабина.

Между тем, украинские дипломаты продолжают искать возможность денонсации договора.

«Россия саботировала переговоры по разграничению границы в Азовском море. Украина может воспользоваться этим фактом и расторгнуть договор с РФ по Азову в соответствии с положениями Венской конвенции о праве международных договоров», – заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины Владимира Василенко.

Как уже сообщал «Новый День», в Киеве заявили о желании разорвать заключенный в 2003 году договор, после того, как российские пограничники приступили к тщательным осмотрам судов, следующих в украинские порты через Керченский пролив и Азовское море. Проект денонсации договора регистрировали в Верховной Раде.

По мнению некоторых украинских экспертов, отмена документа лишь усугубит позиции Киева, и, к тому же, в очередной раз подтвердит законность воссоединения Крыма с Россией, так как Украина, по сути, сама откажется от своих границ. Тем временем украинские националисты настаивают, что, по их мнению, денонсация договора «усмирит Россию».

Киев, Леонид Маковецкий

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