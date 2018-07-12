Эксперт: разорвав договор по Азовскому морю, Украина признает Крым российским

Денонсация договора с Россией по Азовскому морю может ухудшить позиции Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в «Незалежной» опасаются, что в РФ разрыв договоренностей сочтут непризнанием границ, закрепленных в документе. Что создаст проблемы Киеву, который пытается доказать свое «право» на потерянные территории.

«Если мы откажемся от договора, то Москва может заявить, что Украина сама не признает свою государственную границу. А значит Крым российский и статус Донбасса тоже спорный. Это единственный довод, по которому дипломаты не могут найти компромиссную формулировку. Правда, мы, в свою очередь, можем заявить, что не признаем нынешних границ России», – цитируют украинские СМИ директора Агентства по развитию Приазовья Константина Батозского.

Напомним, договор был заключен в 2003 году. Согласному документу Азовское море считается «историческим внутренним морем».

После захвата сейнера «Норд», российские пограничники начали проводить тщательные осмотры всех судов, следующих в украинские порты через Азовское море и Керченский пролив. Так как подобные мероприятия приносят огромные убытки судовладельцам, вынуждая их сотрудничать с другими торговыми гаванями, на Украине оценивают ситуацию как «экономическую блокаду». При этом обратиться за помощью к другим странам в Киеве не могут – договор не предусматривает международного вмешательства. Документ предложили денонсировать, проект уже зарегистрирован в Верховной раде.

«Сейчас нам важно провести в авральном режиме консультации, чтобы мир занял нашу позицию при выходе из этого договора, чтоб потом мир не воспринимал это, как наш отказ от территорий, потому что РФ будет подавать это таким образом», – заявил Батозский.

В Незалежной надеются, что при поддержке других стран Украине удастся в одностороннем порядке объявить новую границу в акватории Азовского моря.

«Мы должны выставить свои границы посредине моря и легитимно атаковать любых нарушителей. А сейчас, поскольку это внутренние воды и плывет российский военный корабль, мы ничего не можем сделать», – заключил эксперт.

Стоит отметить, что в Госпогранслужбе Украины считают невозможным противостоять России в Азовском море: в распоряжении пограничников только устаревшая техника, причем в недостаточном количестве.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 12.07.18

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