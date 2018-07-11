Украина повышает ставки в азовском противостоянии с Россией

В Киеве ищут способы прекратить тщательные осмотры российскими пограничниками судов, следующих в украинские порты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинские чиновники надеются на помощь ЕС и США, предлагая наложить ограничения на работу с российскими портами в Черном море.

«Украина должна принять зеркальные меры. Мы предоставили свои предложения, также обсуждали это вчера в Страсбурге с коллегами из ЕС и с американскими коллегами. Есть несколько инициатив с нашей стороны. Посмотрим, насколько они будут поддержаны. По моему мнению, должны быть наложены как минимум санкции на российские порты, которые находятся в бассейне Черного моря. Санкции со стороны европейских стран, санкции со стороны других стран», – рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире одного из украинских телеканалов.

Осмотры следующих через Керченский пролив и Азовское море судов вызывают задержки, что приносит огромные убытки судовладельцам. По мнению Омеляна, в России осознанно решили применить такую тактику, чтобы владельцы судов начали работать с другими портами. Поэтому министр также предлагает обсудить происходящее на уровне Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, ежедневные осмотры судов российские пограничники начали проводить после захвата российского сейнера «Норд» в нейтральных водах Азовского моря 25 марта. На Украине происходящее считают «экономической блокадой». Украинские чиновники никак не могут повлиять на ситуацию, и кроме того, согласно договоренностям между «Незалежной» и РФ от 2003 года, не предусмотрено и международное вмешательство. Проект о денонсации договора уже зарегистрирован в Верховной раде.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 11.07.18

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