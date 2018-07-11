Верховная рада рассмотрит вопрос об отношениях с Россией в Азовском море

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект о денонсации договора с Россией о сотрудничестве в Азовском море.

Как уже сообщал «Новый День», в 1993 году Россия и Украина подписали соглашение о распределении квот на промысел рыбы, а в 2003 – о совместном использовании Азовского моря. На Украине заявляют, что Россия пользуется этими документами в сових целях, ущемляя интересы «Незалежной». И предлагают договоры разорвать, сделав демаркацию по морю и установив 12-мильную контролируемую зону.

В 2015 году украинские депутаты уже пытались денонсировать договор 2003 года, в котором обозначены возможности торговых судов и военных кораблей в данной акватории и разъяснены другие вопросы относительно судоходства, напоминает ТК «Звезда», однако проект заблокировали силовые ведомства и МИД Украины.

Теперь депутаты требуют срочного рассмотрения вопроса, заявляя, что, построив Крымский мост, Россия фактически заблокировала Азовское море.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 11.07.18

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