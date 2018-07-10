Счет за сотню миллионов: в порту Мариуполя считают убытки от простоя судов в Керченском проливе

Захват российского рыболовецкого судна «Норд» украинскими пограничниками дорого обошелся портам «Незалежной».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», убытки Мариупольского порта уже составили 54 миллиона гривен (более 128 миллионов рублей) и продолжают расти.
«С мая ФСБ России начала задержки и уходы в Керченском проливе и в Азовском море судов, следующих в/из мариупольского порта. Ожидание таких уходов и сами уходы занимают более суток. Стоимость простоя судов в зависимости от их параметров колеблется в размере от 5 тысяч до 15 тысяч долларов в сутки», – сообщает пресс-служба порта.
Несет потери и морская торговая гавань в Бердянске. Некоторые украинские чиновники предупреждают Киев о вероятных массовых протестах населения, так как порт – основное предприятие города.
Как уже сообщал «Новый День», после инцидента с захватом «Норда» в нейтральных водах Азовского моря 25 марта, российские пограничники ежедневно останавливают суда для осмотра и идентификации команды. Грузоотправители массово уходят из портов в поисках более выгодной логистики. На Украине ситуацию называют «экономической блокадой», однако никак не могут повлиять: в Азовском море не действует международное право, так как согласно договоренностям между «Незалежной» и РФ от 2003 года, оно считается «историческим внутренним морем».
Накануне в Азовском море российская береговая охрана остановила для проверки шесть судов. Досмотр еще одного был проведен в ночь на 10 июля. Четыре из них направлялись в украинские порты, а три – в обратном направлении. Судна следовали под флагами Панамы, Мальты, Сьерра-Леоне, Молдовы и Украины. После осмотра они все продолжили движение.
Мариуполь, Оксана Мурзина
Мариуполь. Другие новости 10.07.18
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