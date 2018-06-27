Ответка за «Норд»: Россия закошмарила украинский грузопоток в Керченском проливе

В Керченском проливе с двух сторон Крымского моста подолгу дожидаются своей очереди на проход суда с украинскими грузами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Украине длительные сроки ожидания, из-за чего судовладельцы и местные порты несут огромные убытки, связали с ответными мерами России на агрессию «Незалежной» в Азовском море.

«Всего в искусственной очереди шесть судов, идущих с грузом из Мариуполя и Бердянска. Еще три стоят в искусственной очереди на проход в Азовское море из Керченского пролива. Из них ливанский балкер ASTORIA, что идет в Мариуполь. Такие сроки в разы превышают обычные», – посетовал на своей странице в Facebook представитель организации «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко.

Напомним, ранее в Госпогранслужбе Украины заявили о том, что российские пограничники начали досматривать суда, следующие через Керченский пролив и Азовское море в Бердянск и Мариуполь. Жалобы на досмотр появились после обострения ситуации в Азовском море, начавшейся с задержания украинскими пограничниками российского сейнера «Норд».

В России похищение судна расценили как пиратство. Чтобы обеспечить безопасность российских рыбаков, в Росрыболовстве прибегли к помощи силовиков. В то же время экс-командующий Военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук заявил об отсутствии у Киева ресурсов для ответного усиления. Невозможность противостоять России в Азовском море признали и в Госпогранслужбе Украины. Катера, имеющиеся на вооружении, в службе назвали устаревшими и уступающими в мощи технике российских пограничников.

Между тем на Украине признали, что происходящее в акватории укладывается в формат договоренностей между «Незалежной» и РФ, которые были заключены в 2003 году, и не предусматривают международного вмешательства. В связи с чем, украинские эксперты призывают разорвать соглашение с Россией, надеясь, что это позволит сохранить «контроль» Украины над акваторией.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 27.06.18

За что скакали? Процент украинцев, не желающих в ЕС, вернулся к временам Януковича (СКРИН). / ЦБ свернул деятельность московского банка, работающего в Крыму. / В Оренбурге осуждена реализатор липовых путевок в Крым. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»