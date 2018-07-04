Катера ФСБ приблизились к украинским портам – Бердянск виден в простой бинокль

Российские пограничники проводят в Азовском море досмотры судов в непосредственной близости от портов «Незалежной». Об этом на своей странице в Facebook заявил представитель организации «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Клименко раскритиковал киевских чиновников, считая, что они бездействуют и никак не могут ответить на активные меры России в акватории.

«Задержания российскими пограничниками судов в Азовском море приобретают характер морского сафари от ФСБ. Такая издевательская забава над украинским «терпилами». Будем и дальше тихо жаловаться в международные суды и молчать, как хочет МИД? И наблюдать, как задерживают суда все ближе к Бердянску, уже не по одному, а сразу по два? А то «... нападет»?», – написал представитель организации, опубликовав скриншоты онлайн-карт расположения удерживаемых судов.

По его информации, среди задержанных российскими пограничниками – следующие в порты «Незалежной» – суда Румынии, Турции, Украины, сообщает «ПолитНавигатор».

Напомним, сотрудники ФСБ начали досматривать суда, следующие через Азовское море и Керченский пролив, с конца апреля. Суда останавливаются для осмотра и идентификации команды. Жалобы на тщательный досмотр появились после обострения ситуации в Азовском море, начавшейся с задержания украинскими пограничниками российского сейнера «Норд». Похищение судна было расценено как пиратство, поэтому для обеспечения безопасности рыбаков привлекли силовиков. Экс-командующий Военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук заявил об отсутствии у Киева ресурсов для ответного усиления. Невозможность противостоять России в Азовском море признали и в Госпогранслужбе Украины. Катера, имеющиеся на вооружении, в службе назвали устаревшими и уступающими в мощи технике российских пограничников.

Тем временем, в украинских портах заявляют об огромных убытках, связанных с усилением России мер безопасности в Азовском море. Бизнесмены начинают искать более выгодную логистику, так как задержки с простоями судов увеличивают расходы судовладельцев на 15 тысяч долларов ежесуточно. На Украине ситуацию охарактеризовали как «экономическую блокаду» со стороны России.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 04.07.18

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