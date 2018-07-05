Азовская карма: Украине придется решать – сдаваться или сопротивляться

После дерзких провокаций в Азовском море Украина угодила в ловушку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», принятые Россией меры безопасности фактически блокировали деятельность украинских портов.

По мнению активиста «Майдана» и волонтера так называемой АТО Юрия Касьянова, Украина находится в состоянии «морской блокады», а бесполезные учения ВСУ в районе Азовского побережья на ситуацию никак не повлияют.

Пока власти страны предпочитают отмалчиваться, но как утверждает Касьянов, Украине необходимо действовать. Один из предложенных активистом сценариев предусматривает вооруженное нападение на корабли российских силовиков.

«Есть только два способа разрешения «кризиса». Первый, если есть яйца и военные ресурсы, – сопровождать торговые и рыболовецкие суда нашими ВМС с готовностью вступить в бой с кораблями ВМФ и ФСБ России. Второй – сворачивать всю хозяйственную деятельность в Азовском море, и переносить морские перевозки в другие порты, с доставкой грузов по железной дороге», – написал на своей странице в Facebook Касьянов.

Использование излюбленной украинскими чиновниками тактики в конфликтных ситуациях с РФ – призывы о помощи к международной общественности, а также обращения в суды, активист считает бессмысленным занятием. Происходящее в акватории укладывается в формат договоренностей между Украиной и Россией, которые были заключены в 2003 году, и не предусматривает международного вмешательства.

Напомним, российские пограничники активно досматривают суда, следующие через Керченский пролив и Азовское море в украинские порты. Судовладельцы и порты несут огромные убытки из-за возникающих очередей.

Напомним, силовики перешли на усиленный режим работы после похищения Украиной российского сейнера «Норд». В Госпогранслужбе «Незалежной» признали, что имеющиеся ресурсы не позволяют противостоять России в Азовском море.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 05.07.18

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