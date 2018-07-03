Как кильки в банке: Россия «замариновала» украинские грузы в Азовском море

Украинские порты жалуются на российских пограничников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители торговых гаваней и ряд чиновников в голос твердят об огромных убытках, вызванных тщательным досмотром содержимого трюмов сотрудниками Погрануправления ФСБ России по Крыму.

Дело в том, что внимание к мелочам и щепетильность требуют времени и вызывают очереди и простои, что не выгодно судовладельцам и грузоотправителям.

По словам начальника службы по связям с общественностью Мариупольского морпорта Айны Чагир, любые задержки увеличивают расходы судовладельцев на 15 тысяч долларов каждые сутки.

Бизнес уходит из украинских портов в поисках выгодной логистики. По данным экспертов украинского Центра экономической стратегии, оборот порта в Бердянске, специализирующегося на отгрузке зерна и стройматериалов, по итогам прошлого года упал на 37%, Мариуполь (черные металлы и уголь) потерял 14%.

«Это по-настоящему экономическая блокада, итог, который для нас будет очень печальным», – цитирует одно из украинских изданий так называемого постпреда президента Украины в АРК Бориса Бабина.

Бабин опасается, что жители Бердянска, для которого порт – главное предприятие города, начнут обвинять власть в своих экономических проблемах и активнее симпатизировать России.

Как уже сообщал «Новый День», после инцидента с захватом российского рыболовецкого сейнера «Норд» украинскими пограничники в нейтральных водах Азовского моря 25 марта, их российские коллеги ежедневно останавливают суда для осмотра и идентификации команды.

В Керченском проливе с двух сторон Крымского моста подолгу дожидаются своей очереди на проход суда с украинскими грузами.

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 03.07.18

Мошенник из Владивостока выманил деньги у 82 человек в Севастополе. / «Крымэнерго» годами копит заявки на техприсоединения к сетям и посылает клиентов «на сторону». / Турпоток в Крым резко вырос. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»