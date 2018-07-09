Украинский военный пропагандист: Москва нас давит эффективно

На Украине пожаловались, что Россия нашла слабое место «Незалежной» и успешно давит на него, подолгу задерживая суда с украинскими грузами в Азовском море.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на данный момент Украина никак не может повлиять на ситуацию.

«Они (российские власти – прим. «НД») ведут очень мудрую политику. Они ищут наши слабые места и потом на них давят. Если они видят, что мы ничего не делаем, то они давят дальше, дальше и дальше. Вот как раз Азов и был той точкой, которую они давно нашли, выждали правильный момент и начали давить. Сейчас мы ждем чего-то. Да, определенные процессы происходят, но это все скорее для того, чтобы что-то делать, в том числе, чтобы показывать какую-то картинку, но никакой эффективности они не несут в принципе», – заявил руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут, которого цитирует «ПолитНавигатор».

Как уже сообщал «Новый День», после инцидента с захватом российского рыболовецкого сейнера «Норд» украинскими пограничниками в нейтральных водах Азовского моря 25 марта, их российские коллеги ежедневно останавливают суда для осмотра и идентификации команды.

В Керченском проливе с двух сторон Крымского моста подолгу дожидаются своей очереди на проход суда с украинскими грузами. Тем временем, порты Украины и судовладельцы несут огромные убытки – суточный простой судна обходится в 15 тысяч долларов. Грузоотправители начинают искать более выгодную логистику. На Украине ситуацию назвали «экономической блокадой».

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 09.07.18

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