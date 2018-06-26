Юридическая ловушка: Запад ничем не поможет Украине в Азовском море

Украина может не рассчитывать на правовую поддержку Запада в противостоянии с Россией в Азовском море.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», происходящее в акватории укладывается в формат договоренностей между «Незалежной» и РФ, которые были заключены в 2003 году.

К такому выводу пришли украинские эксперты, признав, что действующее соглашение не предусматривает международного вмешательства.

«Из-за того, что Украина в 2003 году подписала соглашение с РФ, в котором Азовское море названо историческим внутренним морем, Россия пытается на этом играть. То есть в Азовском море с согласия Украины не действует международное морское право. Кроме того, в соглашении 2003 года указывается, что морская граница между Украиной и Россией, а также разграничение экономических зон будет проведено согласно еще одному договору, который не был подписан.

Соответственно, существуют вакуум в отношениях между Украиной и Россией и вакуум международного морского права. И в результате Россия этим пользуется», – цитируют украинские СМИ военного эксперта, заместителя директора по международным вопросам Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаила Самуся.

При этом Самусь считает, что Украине следует разорвать соглашение, не прислушиваясь к мнениям о том, что это может привести к еще большему ухудшению отношений с Россией.

Напомним, ситуация в Азовском море начала обостряться после того как украинские пограничники задержали в нейтральных водах российский сейнер «Норд».

В России похищение судна расценили как пиратство. Чтобы обеспечить безопасность российских рыбаков, в Росрыболовстве прибегли к помощи силовиков, которые пообещали сторожевой корабль для защиты граждан РФ от украинских пограничников.

Также в начале июня Украина закрыла несколько районов Азовского моря для проведения учений. При этом усиление группировки РФ в «Незалежной» расценивают как агрессию со стороны России, а не намерение обезопасить своих граждан от незаконных действий украинских силовиков в акватории.

В то же время экс-командующий Военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук заявил об отсутствии у Киева ресурсов для ответного усиления.

Невозможность противостоять России в Азовском море признали и в Госпогранслужбе Украины. Катера, имеющиеся на вооружении, в службе назвали устаревшими и уступающими в мощи технике российских пограничников.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 26.06.18

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