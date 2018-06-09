Киевский адмирал: Захват сейнера «Норд» обернулся для Украины утратой Азовского моря

Навязывая России конфликт в Азовском море, Украина не имеет ресурсов для реального противостояния. Об этом заявил экс-командующий Военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывший военачальник признал очевидное превосходство России.

«Российская Федерация усилила группировку береговой обороны ФСБ и по тем данным, которые у нас есть, они готовы развернуть в Азовском море до 40 кораблей, катеров и судов береговой обороны. И, кроме того, после заявлений командования Черноморского флота, они содержат в Керчи целую корабельно-тактическую группу из корветов, тральщиков и противодиверсионных катеров, которые, безусловно, занимаются противодиверсионной охраной Керченского моста и могут быть задействованы на усиление группировки береговой обороны ФСБ РФ», – цитирует «ПолитНавигатор» Гайдука.

При этом Украина неспособна принять меры по ответному усилению. Количественно-качественный состав мариупольского отряда морской охраны, который занимается охраной госграницы в Азовском море, по утверждению Гайдука не менялся с 2014 года.

Напомним, ситуация в Азовском море начала обостряться после того как украинские пограничники задержали в нейтральных водах российский сейнер «Норд». В России похищение судна расценили как пиратство. Чтобы обеспечить безопасность российских рыбаков, в Росрыболовстве прибегли к помощи силовиков, которые пообещали сторожевой корабль для защиты граждан РФ от украинских пограничников.

В начале июня Украина закрыла несколько районов Азовского моря для проведения учений. В ДНР пообещали в случае возникновения угрозы для республики открывать огонь по украинским военным, используя реактивные системы залпового огня.

В то же время, невозможность противостоять России в Азовском море признали и в Госпогранслужбе Украины. Катера, имеющиеся на вооружении, в службе назвали устаревшими и уступающими в мощи технике российских пограничников.

Также на Украине анонсировали разрыв заключенных с Россией соглашений по Азовскому морю, пытаясь таким образом сохранить хотя бы формальный «контроль» над акваторией.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 09.06.18

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