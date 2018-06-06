Слон и моська: Украина грозит России «ответкой» в Азовском море

Украина не может противостоять России в Азовском море. Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинские пограничники оснащены гораздо хуже, чем российские:

«Если говорить о каком-то ответе в силовом формате, то, конечно, тут государственной пограничной службы недостаточно, у нас ограничены наши ресурсы и даже ресурсы нашей морской охраны. Не будем делать тайну, наши катера, которые предназначены больше для патрулирования, также и морально устарели, и уступают по своей мощи и возможностям морской охране Пограничной службы Российской Федерации», – цитирует Слободяна РИА «Новости».

При этом в Киеве хвалятся: в штабе Объединенных сил Украины готовят равномерный ответ на все возможные действия России.

А в представительстве президента Украины в АР Крым заявляют, что «Незалежная» разорвет все соглашения, заключенные с Россией по Азовскому морю.

«Мы должны денонсировать международные соглашения от 2003 года о совместном использовании Азовского моря, от 1993 года – о распределении квот на промысел рыбы. Эти все договора необходимо денонсировать, – заявил заместитель постпреда Изет Гданов. – Необходимо сделать демаркацию по морю, объявить территориальное море по Азову, чтобы у нас была фактически 12-мильная контролируемая зона».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 06.06.18

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