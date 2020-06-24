Нам нечего противопоставить России на Чёрном море – украинский адмирал

Поставка Пентагоном Украине 16 патрульных катеров Mark VI ничего не изменит в боевом потенциале Украины, который находится на крайне низком уровне.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-командующий военно-морскими силами Украины адмирал Сергей Гайдук.

По словам Гайдука, военная мощь России, которую он называет «агрессором», несравнимо выше в Азово-Черноморском регионе и только усиливается год от года.

«За последние пять лет ЧФ пополнился не менее 16 новыми боевыми кораблями, катерами и подводными лодками. Российский флот в настоящее время насчитывает до 40 боевых кораблей, из них 11 надводных кораблей являются носителями крылатых ракет морского базирования типа «Калибр». При этом их суммарный ракетный залп составляет 64 крылатые ракеты.

Кроме того, численность ЧФ выросла в несколько раз и на сегодня уже составляет почти 35 тыс. матросов, старшин и офицеров. Фактически, РФ проводит системную политику, направленную на наращивание своих мощностей в Азово-Черноморском регионе. В Москве прекрасно понимают значение военного флота, как инструмента влияния, поэтому сосредотачивают на нем особое внимание», – заявил экс-командующий флотом.

«Что касается получения американского «ленд-лиза» и построения катеров прибрежного плавания, то это имеет определенный позитив, но надо вести речь не о количественных показателях, а о качественных, то есть, о боевых потенциалах. И здесь нам агрессору противопоставить пока нечего», – приводит слова Гайдука «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

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