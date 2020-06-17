США продадут Украине 16 патрульных катеров за $600 млн

США поставят на Украину 16 патрульных катеров Mark VI с сопутствующим артиллерийским вооружением и обрудованием на общую сумму 600 миллионов долларов.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в минобороны США.
Предоставят ли США Украине специальный кредит под сделку – не сообщается. Украинские СМИ заявляли в марте этого года, что катера передадут «в рамках пакета помощи».
Американская сторона убеждена, что поставка «современных и быстроходных» судов позволит Украине надёжнее защищать свои интересы в Чёрном море и территориальные воды.
Также в США назвали Украину своим надёжным партнёром, который способствует «политической стабильности в регионе».
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 17.06.20
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