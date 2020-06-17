США продадут Украине 16 патрульных катеров за $600 млн

США поставят на Украину 16 патрульных катеров Mark VI с сопутствующим артиллерийским вооружением и обрудованием на общую сумму 600 миллионов долларов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в минобороны США.

Предоставят ли США Украине специальный кредит под сделку – не сообщается. Украинские СМИ заявляли в марте этого года, что катера передадут «в рамках пакета помощи».

Американская сторона убеждена, что поставка «современных и быстроходных» судов позволит Украине надёжнее защищать свои интересы в Чёрном море и территориальные воды.

Также в США назвали Украину своим надёжным партнёром, который способствует «политической стабильности в регионе».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 17.06.20

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