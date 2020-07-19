США одобрили продажу Украине 16 патрульных катеров

Власти Соединённых Штатов одобрили сделку с Украиной по продаже за 600 миллионов долларов 16 патрульных катеров Mark VI вместе с сопутствующим артиллерийским вооружением и обрудованием.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования. Это поможет противостоять имеющимся и потенциальным угрозам в Черном и Азовском морях. Я благодарен американским партнерам, которые поддерживают Украину!» – написал Кулеба в Twitter.

Глава украинской дипломатии отметил, что 600 миллионов долларов Киев заплатит не за 16, а за десять катеров. Остальные Украина получит «в рамках помощи».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 19.07.20

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