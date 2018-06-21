На Украине испугались закрытия Керченского пролива: придётся прекратить водную блокаду Крыма

На Украине опасаются ультиматума, который может последовать со стороны России в противостоянии с «Незалежной» в Азовском море.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинские эксперты допускают возможность перекрытия Керченского пролива для всех судов, кроме тех, которые направляются в российские порты.

Напомним, ситуация в Азовском море начала обостряться после того как украинские пограничники задержали в нейтральных водах российский сейнер «Норд». В России похищение судна расценили как пиратство. Чтобы обеспечить безопасность российских рыбаков, в Росрыболовстве прибегли к помощи силовиков, которые пообещали сторожевой корабль для защиты граждан РФ от украинских пограничников. Также в начале июня Украина закрыла несколько районов Азовского моря для проведения учений.

Несмотря на агрессивные действия украинских силовиков в акватории, на Украине считают, что Россия усиливает свою группировку не для того, чтобы обезопасить своих граждан, а для решения проблемы с дефицитом воды в Крыму. Для этого якобы и нужно возможное перекрытие Керченского пролива.

«В обмен на деблокирование прозвучит требование открыть шлюзы (Северо-Крымского канала) с днепровской водой на входе в Крым», – написал на своей странице в Facebook украинский политолог Тарас Березовец.

При этом он напомнил о планах разорвать заключенные с Россией соглашения по Азовскому морю, подчеркнув, что их следует поскорее воплотить в реальность. На Украине считают, что прекращение действия договора позволит сохранить «контроль» над акваторией.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 21.06.18

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