Украина готова пожертвовать мовой, чтобы привести НАТО в Азовское море

Украина надеется на помощь НАТО в противостоянии с Россией в Азовском море. Ради этого в «Незалежной» даже готовы пожертвовать тотальной украинизацией и пойти на уступку в языковых вопросах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня Верховная рада планирует принять закон «О национальной безопасности», переводящий все силовые структуры Украины на стандарты НАТО. Депутаты торопятся к июльскому саммиту НАТО, но вопрос участия делегации «Незалежной» еще не решен: для этого надо договориться с Венгрией, обещавшей заблокировать контакты между Украиной и И Северо-Атлантическим альянсом.

Напомним, отношение Киева и Будапешта значительно ухудшились в 2017 году : в сентябре Венгрия заявила, что будет блокировать все международные инициативы Киева. А в феврале Будапешт наложил вето на проведение комиссии по обороне Украина – НАТО. Уже в марте разгорелся новый скандал: Киев собрался возобновить работу военной части в Закарпатской области в городе Берегово, в котором большинство населения – венгры. Теперь Венгрия пытается использовать стремление Украины в НАТО в своих интересах.

22 июня в Закарпатье пройдут переговоры о языковой норме закона об образовании.

«Накануне переговоров украинские чиновники провели ряд встреч с представителями венгерского нацменьшинства. В Киеве ожидают, что конфликтная ситуация будет исчерпана до конца текущей недели, – сообщает «Независимая газета». – В таком случае будет открыт путь к участию украинской делегации во главе с президентом Порошенко в переговорах в рамках саммита НАТО. Политологи отмечают, что для Украины это – возможность договориться о военной помощи со стороны стран – членов НАТО (особенно учитывая новые угрозы в Азовском море), а также начать переговоры о подписании Плана действий по получению членства в НАТО».

Параллельно Украина начала подготовку общественного мнения к возможному появления подразделений НАТО в Азовском море. Так, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Крымский мост несет прямую угрозу военного вторжения России на Украину, кроме того, РФ получила возможность контролимровать все суда, пересекающие Керченский пролив, и в любой момент блокировать украинские порты в Азовском море.

«Это фактически продолжение гибридной войны в экономической плоскости, демонстрация готовности осуществить блокаду наших портов на Азовском море, – сообщил Турчинов. – Сложность еще и в том, что сразу после конфликта вокруг острова Тузла (в конце 2003 года) Украина под давлением России подписала соглашение, согласно которому Азовское море определено как внутреннее море двух государств. И этот статус не позволяет четко фиксировать линию морской границы и дает возможность для интенсификации провокаций со стороны РФ».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 21.06.18

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