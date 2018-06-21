Прямая угроза: на Украине раздувают новую истерику вокруг Крымского моста

Моста через Керченский пролив создало угрозу военного вторжения на украинскую территорию. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти «Незалежной» продолжают нагнетать обстановку в стране и пугать свое население российской агрессией. Так, по словам Турчинова, Крымский мост построен для того, чтобы «оперативно перебрасывать значительные силы сухопутных войск РФ в Крым с последующим проведением наступательных операций на юге Украины».

И продолжает: «Там создан мощный 22-й армейский корпус, наращиваются силы Черноморского флота Российской Федерации. Ракетные комплексы, размещенные в Крыму, могут наносить удар по нашим позициям в глубоком тылу. Зенитные комплексы С-400 могут поразить любую воздушную цель в центральной части Украины».

Турчинов так же заявил, что угрозу для безопасности Украины представляет и создание в Азовском море российской флотилии, для чего пограничные войска ФСБ усилены дополнительными кораблями.

«Теперь для проведения военных операций в Азовском море они могут использовать значительное число десантных кораблей, а также корабли класса «Буян-М», имеющих на вооружении крылатые ракеты», – сообщил он, отмечая, что это позволит перебросить на украинское побережье силы и средства армий Южного военного округа, которые сейчас находятся от Украины с востока.

«В результате имеем мощнейшую военную инфраструктуру вдоль всей украинско-российской границы. И кроме угрозы с востока, имеем значительное наращивание угрозы с южного направления, при этом с севера над нами нависают две армии Западного военного округа – 20-я и 1-я танковая, которые также могут быть задействованы в любой момент», – цитирует Турчинова Интерфакс». Из дальнейших заявлений главы СНБО становится понятно, что вся эта истерия необходима для увеличения бюджета военного комплекса, так как «российская угроза» «ставит перед Украиной серьезные задачи».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 21.06.18

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