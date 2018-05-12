В Азовском море задержали украинских рыбаков

Российские пограничники задержали в Азовском море еще двух рыбаков. У себя на родине они числились пропавшими.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», утром 11 мая Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что два жителя Бердянска вышли в Азовское море с территории местной базы отдыха на лодке «Амур» и не вернулись. О случившемся оповестили экипажи судов и пограничников.

Сегодня оба обнаружились в Ейске. О том, что украинцев задержали российские пограничники, сообщила жена одного из пропавших, отмечает РИА «Новости».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 12.05.18

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