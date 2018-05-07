Крымские пограничники начинают охоту на украинских пиратов: сегодня в Азовском море пройдут учения по отработке методов борьбы с морскими угрозами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе погрануправления ФСБ РФ по РК, задача учений – отработать возможности противодействия захвату рыболовецких судов в Азовском море, варианты освобождения судов с заложниками, а также сценарии нейтрализации условных пиратов или террористов.

Напомним, 25 марта в Азовском море украинские пограничники остановили, а затем угнали в порт Бердянска крымский сейнер «Норд». Правда, крымские рыбаки, в отличие от украинских, имели все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря.

Капитану корабля Владимиру Горбенко инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», за что ему может грозить до трех лет тюремного заключения. Экипаж привлекли к административной ответственности и теперь не выпускают из Украины, требуя признать себя гражданами «Незалежной» и предъявить соответствующие паспорта. Российские документы у моряков отобрали сразу после похищения.

А 4 мая крымские пограничники задержали в Черном море украинское рыболовецкое судно, занимавшееся браконьерством.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 07.05.18

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