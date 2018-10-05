С моря и с суши: Мариуполь задыхается в транспортной блокаде

Мариуполь находится в полной транспортной блокаде. Об этом заявил эксперт киевского Института будущего Игорь Тышкевич.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отсутствие подходящих железнодорожных развязок и новой ветки в обход республик Донбасса приводит к резкому сокращению отгрузки продукции местных промышленных предприятий.

Необходимость срочного расширения возможностей железнодорожной логистики для Мариуполя и Бердянска возникла в связи с осложнением украинского морского грузооборота через контролируемый Россией Керченский пролив.

«Железнодорожная ветка в Мариуполь имеет очень существенное ограничение по количеству поездов, которые могут проходить в сутки. Я сомневаюсь, что она сможет обеспечить транспортировку всего объема продукции ММК имени Ильича и «Азовстали», если закроется порт Мариуполь. То есть у нас проблема с транспортной инфраструктурой, с логистикой. Это делает экспорт дороже», – цитирует «ПолитНавигатор» Тышкевича.

Напомним, из-за осмотров российскими пограничниками судов, следующих в украинские порты через Керченский пролив и Азовское море, судовладельцы стали отказываться от сотрудничества с этими морскими гаванями.

«Это идет первый год блокады. Что это означает? Падение грузопотока через Мариуполь и Бердянск статистика покажет в конце 2018 года – начале 2019 года. Новые контракты, которых не будет – начало 2019 года. Падение объема работ у металлургов в начале 2019 – это значит сокращение людей либо уменьшение зарплат. Изменение логистики доставки сельхозтоваров, то есть, того же самого зерна, уже сейчас происходит», – предупреждает Тышкевич.

Эксперт также выразил обеспокоенность настроениями в Мариуполе в связи с создавшейся обстановкой.

«Люди видят, что стало хуже. При том, что там и так достаточно скептическое отношение к проекту «Украина» – как к государству. Есть лояльность к Киеву – просто потому, что так сложилось. При этом в Мариуполе говорят: «Я поехал в Украину». Вот тут мы уже получаем проблему. В таком случае выскакивает такой «чертик из табакерки», который местным товарищам начинает вещать: «Помните, когда мы дружили с Россией, было лучше? А вот давайте вы сейчас проголосуете за меня, и мы снова будем дружить с Россией?». Это как раз приходится на 2019 год», – прогнозирует Тышкевич.

Мариуполь, Леонид Маковецкий

Мариуполь. Другие новости 05.10.18

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