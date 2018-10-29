Киев готов угробить Бердянск и Мариуполь, чтобы не идти на уступки Москве

Украина готова пойти на закрытие портов Бердянска и Мариуполя, перебросив морские перевозки на одесское направление. Таким образом, сохранив грузопотоки, в Киеве надеются развязать себе руки в конфликте с Россией по статусу Азовского моря.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бежавший из Крыма на Украину экономист Юрий Смелянский не исключил прекращения работы азовских гаваней в ближайшей перспективе.

«В этой позиции может быть увеличатся транспортные расходы, не более того, в чем-то будут пересмотрены контракты. Сказать, что это нанесет очень серьезный ущерб бюджету, я бы так не утверждал», – прокомментировал Смелянский возможность перенаправления грузопотоков из проблемных портов.

По его информации, грузопотоки могут быть перенаправлены в порты Одессы и Черноморска (бывший Ильичевск). Однако Смелянский признал, что это вызовет катастрофические последствия для Бердянска и Мариуполя, получающих основной доход от работы морских гаваней.

«Тогда умирают порты, а для Бердянска порт – это жизнь города, он один из основных градообразующих предприятий. А это уже удар по государственному и местному бюджету. Местный бюджет не выдержит, значит государство будет его дотировать. Это деньги из госбюджета, и тут действительно будут миллиарды (гривен)», – цитируют украинские СМИ Смелянского.

Напомним, накануне министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил о сокращении рабочей недели порта в Мариуполе до четырех дней, а в целом убытки гаваней, с его слов, составили более миллиарда гривен (35,5 миллионов долларов).

Напомним, остановки и тщательные досмотры российскими пограничниками судов, следующих через Азовское море и Керченский пролив, проводятся с весны, в качестве мер по обеспечению безопасности в акватории после незаконного задержания украинскими пограничниками сейнера «Норд». В Киеве считают действия России «экономической блокадой».

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 29.10.18

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