Киев не собирается обсуждать с Москальковой судьбу экипажа «Норда»

Киевские власти не позволяют членам экипажа сейнера «Норд» покинуть территорию Украины и вернуться в Крым – общение с украинской стороной по этому вопросу оказалось безрезультативным для уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», омбудсмен считает, что препятствуя возвращению россиян в Крым, украинские власти нарушают международные нормы и права человека, а также не дают возможности воссоединиться семьям моряков.

«Переговоры с (Людмилой) Денисовой, моей коллегой, к сожалению, не дали никаких результатов, поскольку этот вопрос постоянно политизируется», – сообщила «РИА Новости» Москалькова.

Напомним, в марте украинские пограничники задержали «Норд» и угнали сейнер в порт Бердянска. Капитана судна Владимира Горбенко обвинили в нарушении украинских законов о пересечении крымских границ, что якобы нанесло вред интересам Украины. Украинские власти называют моряков «гражданами Украины», из-за чего они не могут покинуть территорию страны, так как проживают в Крыму и считают себя российскими гражданами.

Позиция Киева по вопросу «Норда» не поменялась даже после того как власти России позволили беспрепятственно вернуться на Украину задержанному за браконьерство украинскому рыбаку Геннадию Отичко.

Похищение сейнера привело к обострению отношений Москвы и Киева в Азовском море: российские пограничники усилии меры безопасности и стали чаще досматривать суда, следующие в азовские порты Украины. Морские гавани Бердянска и Мариуполя понесли крупные убытки, что на Украине расценивают в том числе как «месть за «Норд».

Между тем, отсутствие намерения у украинских властей идти на какие-либо уступки подтверждают и прогнозы украинских экспертов. Чтобы не сдать позиции и быть готовыми к организации новых провокаций в Азовском море, в Киеве могут перебросить морские перевозки грузов на одесское направление, тем самым создав катастрофические последствия для Бердянска и Мариуполя, считает бежавший из Крыма на Украину экономист Юрий Смелянский.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 29.10.18

Тело керченского убийцы остается в морге. / Киев готов угробить Бердянск и Мариуполь, чтобы не идти на уступки Москве. / Арестована назначенная по протекции Нахлупина глава капстроительства Крыма. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»