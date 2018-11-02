В Крыму освободили украинского браконьера, чтобы ускорить обмен капитана «Норда»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ведет переговоры с Европейским институтом омбудсменов о возвращении на родину капитана угнанного российского судна «Норд» Владимира Горбенко, удерживаемого украинскими властями. Об этом омбудсмен сообщила в эфире телеканала «Россия 24».

«У меня большая надежда на то, что мы сможем добиться решения вопроса», – заявила Москалькова. При этом она отметила, что не может обещать возвращения Горбенко домой к Новому году. Омбудсмен подчеркнула, что нужно работать над этим вопросом ежедневно – нельзя устанавливать конкретные сроки в этом деле.

Ранее Татьяна Москалькова заявила, что переговоры с украинской коллегой Людмилой Денисовой по вопросу возвращения экипажа сейнера «Норд» в Крым оказались безрезультатными, поскольку украинская сторона постоянно политизирует эту тему. Омбудсмен отметила, что общий язык по вопросу обмена моряков был найден только при помощи европейского института омбудсменов.

Ранее сообщалось, что конкретная схема возвращения в Крым капитана «Норда» между двумя странами пока не согласована. Предполагается, что Горбенко обменяют на капитана украинского судна «ЯМК-0041» Виктора Новицкого, задержанного у берегов Крыма за браконьерство.

Как сообщал РИА «Новый День», в марте украинские пограничники задержали «Норд» и угнали сейнер с экипажем – крымчанами, гражданами России, в порт Бердянска. Капитана судна Владимира Горбенко обвинили в нарушении украинских законов о пересечении крымских границ, что якобы нанесло вред интересам Киева, и якобы незаконном рыбном промысле в Азовском море. Паспорта моряков были изъяты украинскими властями.

30 октября при посредничестве руководящих органов европейского объединения омбудсменов произошел обмен экипажа «Норда» на украинских моряков по принципу «семь на семь». Капитаны остались на чужих территориях из-за возбужденных уголовных дел. Вернувшиеся на родину моряки уже получили новые российские паспорта.

Сегодня стало известно, что капитана украинского судна «ЯМК-0041» Виктора Новицкого и еще двух моряков выпустили из СИЗО Симферополя под подписку о невыезде. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина агентству «Крыминформ».

По мнению наблюдателей, смягчение меры пресечения позволит ускорить процедуру обмена Горбенко на украинского капитана.

Москва, Симферополь, служба информации РИА «Новый Регион»

Москва, Симферополь. Другие новости 02.11.18

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