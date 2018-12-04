Переговоры об обмене капитана сейнера «Норд» вошли в решающую фазу

Сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева сообщила об интенсивно ведущихся в данный момент переговорах по обмену захваченного Украиной капитана керченского сейнера «Норд» Владимира Горбенко на украинского капитана браконьерского судна «ЯМК-0041» Виктора Новицкого.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сенатор заявила на заседании комитета Совета Федерации по регламенту.

«В настоящее время капитан «Норда» Горбенко находится на территории Украины. Сейчас идут переговоры о его обмене на капитана «ЯМК», – цитирует Тимофееву Российская газета.

К переговорам подключено крымское руководство, добавила сенатор.

Ранее капитана украинского судна выпустили из СИЗО под подписку, чтобы ускорить обмен капитана «Норда».

Как сообщал «Новый День», все члены экипажа сейнера «Норд», кроме капитана, находятся в Крыму после обмена на соответствующее количество украинских рыбаков, задержанных российскими пограничниками за браконьерство.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 04.12.18

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