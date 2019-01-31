Захарова заверила, что МИД занимается судьбой пропавшего капитана «Норда»

МИД РФ совместно с посольством на Украине выясняют обстоятельства исчезновения российского гражданина Владимира Горбенко – капитана захваченного украинскими пограничниками керченского рыболовецкого сейнера «Норд».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на очередном брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Министерство иностранных дел России и посольство России на Украине занимаются выяснением всех обстоятельств данной ситуации», – заверила Захарова.

Напоним, на Украине возбудили дело по статье «Умышленное убийство» по факту исчезновения капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко.

Пока ни у правоохранителей, ни у адвокатов, ни у родственников так и не появилось сведений о местонахождении моряка.

Между тем, адвокат капитана Александр Руденко уточнил, что в случае пропажи человека дело возбуждают по статье об особо тяжком преступлении, чтобы следствие имело право на оперативно-разыскные мероприятия.

Защитник напомнил, что 1 февраля киевский суд должен рассмотреть дело капитана. Адвокаты Горбенко намерены присутствовать на заседание, даже если туда не явится обвиняемый. Руденко отметил, что защита не знает, какую позицию займет прокурор.

Об исчезновении российского моряка стало известно 28 января. О том, что Горбенко с субботы пропал без вести, а телефон капитана молчит, сообщил его защитник Максим Могильницкий. Родственники и адвокаты обратились в полицию.

Напомним, ранее сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева сообщила об интенсивно ведущихся переговорах по обмену захваченного Украиной капитана керченского сейнера «Норд» Владимира Горбенко на украинского капитана браконьерского судна «ЯМК-0041» Виктора Новицкого.

Новицкого даже выпустили из Симферопольского СИЗО, чтобы ускорить обмен.

Как сообщал «Новый День, сейнер «Норд» был захвачен украинскими пограничниками в марте 2018 года в Азовском море. Судно с экипажем – крымчанами, гражданами России, было угнано в порт Бердянска. Капитану Горбенко запретили покидать территорию «Незалежной», его и других членов экипажа считают гражданами Украины.

В отношении Горбенко возбуждено уголовное дело по обвинению в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины» и в незаконном вылове рыбы. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы.

30 октября семь членов экипажа удалось обменять на задержанных российскими пограничниками украинских браконьеров и вернуть в Крым.

В свою очередь Украина пытается продать захваченный сейнер, якобы в счет погашения расходов за его содержание в порту Херсона. Однако найти покупателей пока не может.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 31.01.19

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