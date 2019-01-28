На Украине исчез капитан сейнера «Норд»

Адвокаты и родственники капитана керченского сейнера «Норд» Владимира Горбенко третий день не могут установить с ним связь. Российского моряка нет могут найти нигде, в том числе и в моргах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что Горбенко с субботы пропал без вести, а телефон капитана молчит сообщил его защитник Максим Могильницкий.

«Друзья, капитан рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко пропал без вести. По словам родственников, в минувшую субботу около полудня Владимир пропал из дома, и никто его с тех пор не видел. На связь с родными и адвокатами капитан не выходит.

Замечу, что Владимир таким вот образом исчезает не впервые. Так, в апреле 2018-го капитана непосредственно с борта судна «Норд», задержанного в Мариупольском порту, похитили сотрудники Службы безопасности Украины. Тогда, правда, о его местонахождении адвокатам стало известно уже пять часов спустя. Потому основания для беспокойства, как видите, у нас очень серьезные.

Надеюсь, что капитан жив и здоров. Прошу любого, кто владеет хоть какой-нибудь информацией о судьбе Владимира Горбенко, сообщить адвокатам АО «Могильницкий и партнеры» по телефону: 044 337 41 57.

Гоню от себя тревожные мысли о возможных провокациях со стороны правоохранительных органов или представителей радикальных организаций. Ибо это уже просто за гранью разумного», – написал адвокат на своей странице в фейсбуке.

По словам другого адвоката, Дмитрий Щербины, 1 февраля должно состояться предварительное заседание по его очередному делу в Оболонском райсуде Киева.

«Странно выглядит, в преддверии суда пропадает человек. Это заседание никакое не эпохальное, с точки зрения государственных санкций ему ничего не угрожало, чтобы скрываться», – цитирует Щербину «Интерфакс».

Адвокат добавил, что родственники и адвокаты уже обратились в полицию: «В Мелитополе брат подавал, мы – в Киеве. Зарегистрировано заявление. Будем дополнительно работать».

Представитель керченского владельца судна «Норд» Анна Шевелева подтвердила пропажу капитана.

«В 12:00 26 января Горбенко вышел из дома в Мелитополе и больше не возвращался. У друзей и родных информации о его местонахождении нет. О каких-то планах перемещения никому не говорил. Границу в РФ не пересекал. По нашей информации, в моргах и больницах Мелитополя его нет», – рассказала Шевелёва представителям СМИ.

Как сообщал «Новый День, из-за технических неполадок, районный суд Киева принял решение перенести заседание по делу капитана российского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко на 1 февраля.

Как сообщает агентство УНН, в здании суда только один зал был оборудован системой видео- и аудиофиксации, которая оказалась неисправна. «Система «Аккорд» пока работает в тестовом режиме и дала сбой, <...> поэтому мы были вынуждены снять дело с состава», – пояснила пресс-секретарь суда Инна Свинаренко.

Напомним, сейнер «Норд» был захвачен украинскими пограничниками в марте 2018 года в Азовском море. Судно с экипажем – крымчанами, гражданами России, было угнано в порт Бердянска. Капитану Горбенко запретили покидать территорию «Незалежной», его и других членов экипажа считают гражданами Украины.

В отношении Горбенко возбуждено уголовное дело по обвинению в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины» и в незаконном вылове рыбы. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы.

30 октября семь членов экипажа удалось обменять на задержанных российскими пограничниками украинских браконьеров и вернуть в Крым.

В свою очередь Украина пытается продать захваченный сейнер, якобы в счет погашения расходов за его содержание в порту Херсона. Однако найти покупателей пока не может.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 28.01.19

Экспертиза для бедных: в Киеве гадают, сколько дней продержится ВСУ против ВС РФ. / РПЦ: Украинские раскольники окажутся в небытии вместе с киевской властью. / Немецкий журналист: Германия платит беженцам с Востока больше, чем ленинградским блокадникам. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»