Крым подключился к поискам пропавшего капитана «Норда»

Крымские власти требуют от Киева предоставить имеющиеся сведения о возможном местонахождении капитана керченского сейнера «Норд» Владимира Горбенко, который без вести пропал три дня назад. К поискам подключилось министерство иностранных дел.

По словам первого вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса, не исключено, что к исчезновению Горбенко причастна СБУ. «Если с ним все нормально и идут какие-то процессуальные действия, то это одна история, но если что-то случилось, то нужно предпринять все необходимые меры», – цитирует Фикса РИА «Новости». В настоящее время этим вопросом занимается министерство иностранных дел.

Кроме того, к решению вопроса подключилась уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина. «Мы не знаем, где находится Владимир Горбенко. Мы взяли ситуацию на контроль. Это крымчанин, которого мы знаем и любим. Ищем его», – заявила омбудсмен.

Об исчезновении российского моряка стало известно накануне. О том, что Горбенко с субботы пропал без вести, а телефон капитана молчит, сообщил его защитник Максим Могильницкий. Родственники и адвокаты уже обратились в полицию. Пропажу капитана также подтвердила представитель керченского владельца судна «Норд» Анна Шевелева.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

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