российское информационное агентство 18+

Новый налог для самозанятых: нюансы и риски

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 29 января 2019, 12:08 мск

Новости Крым

Новости дня, Новости кратко, Анонсы

Крым подключился к поискам пропавшего капитана «Норда»

Крымские власти требуют от Киева предоставить имеющиеся сведения о возможном местонахождении капитана керченского сейнера «Норд» Владимира Горбенко, который без вести пропал три дня назад. К поискам подключилось министерство иностранных дел.

По словам первого вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса, не исключено, что к исчезновению Горбенко причастна СБУ. «Если с ним все нормально и идут какие-то процессуальные действия, то это одна история, но если что-то случилось, то нужно предпринять все необходимые меры», – цитирует Фикса РИА «Новости». В настоящее время этим вопросом занимается министерство иностранных дел.

Кроме того, к решению вопроса подключилась уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина. «Мы не знаем, где находится Владимир Горбенко. Мы взяли ситуацию на контроль. Это крымчанин, которого мы знаем и любим. Ищем его», – заявила омбудсмен.

Об исчезновении российского моряка стало известно накануне. О том, что Горбенко с субботы пропал без вести, а телефон капитана молчит, сообщил его защитник Максим Могильницкий. Родственники и адвокаты уже обратились в полицию. Пропажу капитана также подтвердила представитель керченского владельца судна «Норд» Анна Шевелева.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 29.01.19

Обливший краской памятник «вежливым людям» украинец политизирует свое дело. / Бездействие Мединского добило руины античного памятника в Керчи. / На Украине исчез капитан сейнера «Норд». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

На Украине исчез капитан сейнера «Норд»

Метки / Крым+Севастополь

Обливший краской памятник «вежливым людям» украинец политизирует свое дело

КПП на границе Украины с Крымом заработали после технического сбоя

В Крыму задержали вандала, испортившего памятник «вежливым людям»

У Морского порта Севастополя появился новый гендиректор

Осужденный за хранение взрывчатки крымчанин Балух может выйти на свободу по УДО

Россия задолжала Совету Европы 60 млн евро

Более шести тысяч россиян не смогли попасть на Украину

Аудиторы нашли 1,5-миллиардную дыру в бюджете Крыма

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Украина, Крым+Севастополь, Украина,

Новости партнеров