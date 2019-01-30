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Среда, 30 января 2019, 15:10 мск

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Украинская полиция возбудила дело об убийстве исчезнувшего капитана «Норда»

На Украине возбудили дело по статье «Умышленное убийство» по факту исчезновения капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко. Ни у правоохранителей, ни у адвокатов, ни у родственников так и не появилось сведений о местонахождении моряка.

Расследование начала полиция Мелитополя, передает ТАСС. Как пояснил адвокат Горбенко Александр Руденко, в случае пропажи человека дело возбуждают по статье об особо тяжком преступлении, чтобы следствие имело право на оперативно-разыскные мероприятия.

Защитник напомнил, что 1 февраля киевский суд должен рассмотреть дело капитана. Адвокаты Горбенко намерены присутствовать на заседание, даже если туда не явится обвиняемый. Руденко отметил, что защита не знает, какую позицию займет прокурор.

Об исчезновении российского моряка стало известно 28 января. О том, что Горбенко с субботы пропал без вести, а телефон капитана молчит, сообщил его защитник Максим Могильницкий. Родственники и адвокаты обратились в полицию.

Как сообщал «Новый День, сейнер «Норд» был захвачен украинскими пограничниками в марте 2018 года в Азовском море. Судно с экипажем – крымчанами, гражданами России, было угнано в порт Бердянска. Капитану Горбенко запретили покидать территорию «Незалежной», его и других членов экипажа считают гражданами Украины.

В отношении Горбенко возбуждено уголовное дело по обвинению в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины» и в незаконном вылове рыбы. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы.

30 октября семь членов экипажа удалось обменять на задержанных российскими пограничниками украинских браконьеров и вернуть в Крым.

В свою очередь Украина пытается продать захваченный сейнер, якобы в счет погашения расходов за его содержание в порту Херсона. Однако найти покупателей пока не может.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

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