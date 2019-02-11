Киевский режим собирался надолго «замариновать» капитана сейнера «Норд»

Капитан сейнера «Норд» Владимир Горбенко принял единственно верное решение, самостоятельно покинув территорию «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина.

По её словам, рассчитывать на справедливый приговор и надеяться на «украинское правосудие» российскому рыбаку было невозможно.

«В стране, которая принимает русофобские законы, где царит полный произвол, в том числе и правовой, рассчитывать на правосудие, справедливость, законность, добропорядочность, милосердие совершенно невозможно. И та статья, по которой привлекался Горбенко, – это норма, высосанная из пальца: «незаконное пересечение временно оккупированной территории...», – заметила Лубина.

Издевательства над капитаном со стороны киевского режима вряд ли закончились бы скоро.

«И год почти просто издевались над людьми, над их семьями, матерями, женами, детьми. Рассчитывать на совершенно справедливый приговор не приходилось. Я прекрасно понимаю, какой выбор сделал Горбенко, и я считаю, что он сделал правильно», – резимировала крымский омбудсмен.

Напомним, капитан судна «Норд» Владимир Горбенко смог самостоятельно вернуться в Крым.

Суд над капитаном на Украине был назначен на 1 февраля, однако накануне заседания Горбенко пропал без вести.

Родственники и адвокаты обратились в полицию. Украинские правоохранительные органы объявили Горбенко пропавшим без вести и объявили его в розыск. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство». К поискам капитана подключились дипломаты. 31 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что МИД совместно с посольством на Украине выясняют обстоятельства исчезновения российского гражданина Владимира Горбенко.

Как рассказал сам Горбенко, он ожидал суда на квартире у родственников в Мелитополе и в удобный момент принял решение покинуть «Незалежную».

«Выбрал момент, когда они ушли на работу, оставил телефоны, собрался, купил себе другую трубку для того, чтобы иметь возможность открытым номером взять попутку, воспользоваться «БлаБлаКаром» и поехал в путь. С пересадками, потихоньку, и так добрался до пункта пропуска «Чаплынка». Пришел туда, предъявил свой российский паспорт… Получилось, я дома», – пояснил Горбенко телеканалу «Россия-24».

Он также подчеркнул, что официального запрета на выезд с территории Украины у него не было, поэтому не считает каким-то преступлением возвращение в Крым.

«Дело, по большому счету, застопорилось. Следствие закончилось, дело находится в суде. Ограничения юридические с меня все сняты, обязательств на мне никаких нет. В том числе и запрета на выезд в Крым. Суды переносятся, каждый раз я приезжаю – какие-то сбои, какая-то неопределённость. Я для себя сам решил – а что, если я сам возьму и, никого не оповещая, попробую и поеду».

В субботу капитан объявился дома.

Как сообщал «Новый День, сейнер «Норд» был захвачен украинскими пограничниками в марте 2018 года в Азовском море. Судно с экипажем – крымчанами, гражданами России, было угнано в порт Бердянска. Капитану Горбенко запретили покидать территорию «Незалежной», его и других членов экипажа считают гражданами Украины.

В отношении Горбенко возбуждено уголовное дело по обвинению в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины» и в незаконном вылове рыбы. Капитану грозило до пяти лет лишения свободы.

30 октября семь членов экипажа удалось обменять на задержанных российскими пограничниками украинских браконьеров и вернуть в Крым.

В свою очередь Украина пытается продать захваченный сейнер, якобы в счет погашения расходов за его содержание в порту Херсона. Однако найти покупателей пока не может.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 11.02.19

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