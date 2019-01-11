Рассмотрение дела капитана «Норда» отложили из-за сломанной техники

Районный суд Киева принял решение перенести заседание по делу капитана российского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко на 1 февраля.

Как сообщает агентство УНН, в здании суда только один зал был оборудован системой видео- и аудиофиксации, которая оказалась неисправна. «Система «Аккорд» пока работает в тестовом режиме и дала сбой, <...> поэтому мы были вынуждены снять дело с состава», – пояснила пресс-секретарь суда Инна Свинаренко.

Заседание по делу Горбенко должно было начаться днем 10 января, однако его пришлось перенести на 1 февраля. Стоит отметить, что Суд переносит слушания по этому делу уже в четвертый раз.

Сейнер «Норд» был задержан украинскими пограничниками в марте 2018 года в Азовском море. Судно с экипажем – крымчанами, гражданами России, было угнано в порт Бердянска. Капитану Горбенко запретили покидать территорию «Незалежной», его и других членов экипажа считают гражданами Украины.

В отношении Горбенко возбуждено уголовное дело по обвинению в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины» и в незаконном вылове рыбы. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы.

30 октября семь членов экипажа удалось обменять на задержанных российскими пограничниками украинских браконьеров и вернуть в Крым.

В свою очередь Украина пытается продать захваченный сейнер, якобы в счет погашения расходов за его содержание в порту Херсона. Однако найти покупателей пока не может.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 11.01.19

В Москве назвали сроки и условия для обмена украинских моряков. / «Однозначный сигнал»: заход БПК «Североморск» в Чёрное море – это не просто ответ Западу, а прямой вызов. / Украина потребовала от Twitter удалить аккаунт МИД России в Крыму. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»