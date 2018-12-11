Купите кто может: Украина снизила цену захваченного «Норда» на повторных торгах

Украина вновь пытается продать захваченное в марте в Азовском море рыболовецкое судно «Норд», принадлежащее керченскому совхозу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», после первых неудавшихся торгов цена была снижена на 10%.

Первоначальная стоимость лота на аукционе в октябре составляла почти 58 тысяч долларов.

Новый аукцион намечен на 26 декабря. Заявленная стартовая цена – 1,46 миллиона гривен. Желающим принять участие в торгах необходимо внести первоначальный гарантийный взнос в размере 101 тысячи гривен.

Напомним, в сентябре торги не состоялись из-за отсутствия участников. Примечательно, что было подано 12 заявок, однако все они были отклонены организатором аукциона. О причинах снятия участников с торгов не сообщалось.

Сообщается, что судно постройки 1998 года имеет длину 23,6 метра и ширину 6,5 метров.

Ранее постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов высказал мнение, что угнанный украинскими пограничниками сейнер «Норд» не смогут продать как рыболовецкое судно, а, скорее всего, пустят на металлолом.

Мурадов считает, что идея продать судно – бесперспективна. Так как при его выходе за пределы внутренних вод Украины, «Норд» будет возвращен законному владельцу – Керченскому рыбколхозу имени 1 Мая. Что должны понимать потенциальные покупатели, которые не будут рисковать.

«У меня нет никаких сомнений на этот счет, поэтому выкупать его, я думаю, никто не будет», – уверен Мурадов.

Постпред предположил, что Киев после провала аукциона не захочет возвращать «Норд» российской стороне. Поэтому, вероятней всего, украинские чиновники примут решение разрезать судно на металлолом: «Но и то, получат от этого три копейки. Стоило им вообще все это затевать?», – резюмировал Мурадов.

Напомним, украинская сторона до сих пор удерживает капитана судна Владимира Горбенко. Ему запретили выезжать из страны, возбудили уголовное дело и обвиняют в нарушении украинских норм пересечения границы.

Недавно вошли в решающую фазу переговоры об обмене Владимира Горбенко на капитана украинского судна «ЯМК-0041».

С 30 октября все члены экипажа сейнера «Норд», кроме капитана, находятся в Крыму после обмена на соответствующее количество украинских рыбаков, задержанных российскими пограничниками за браконьерство.

Симферополь, Иван Капустин

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