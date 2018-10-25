Дураков нет: Украина не найдёт покупателя на российский сейнер «Норд»

Угнанный украинскими пограничниками сейнер «Норд» не смогут продать как рыболовецкое судно, а, скорее всего, пустят на металлолом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое предположение высказал постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Рыболовецкое судно было незаконно задержано в конце марта и до сих пор удерживается в порту Бердянска. Накануне украинские власти объявили о том, что «Норд» будет продан на аукционе, чтобы покрыть якобы слишком большие затраты на его «хранение и содержание». Стартовая цена лота – почти 58 тысяч долларов.

Мурадов считает, что идея продать судно – бесперспективна. Так как при его выходе за пределы внутренних вод Украины, «Норд» будет возвращен законному владельцу – Керченскому рыбколхозу имени 1 Мая. Что должны понимать потенциальные покупатели, которые не будут рисковать.

«У меня нет никаких сомнений на этот счет, поэтому выкупать его, я думаю, никто не будет», – цитирует «РИА Новости» Мурадова.

Постпред уверен, что Киев после провала аукциона не захочет возвращать «Норд» российской стороне. Поэтому, вероятней всего, украинские чиновники примут решение разрезать судно на металлолом: «Но и то, получат от этого три копейки. Стоило им вообще все это затевать?», – резюмировал Мурадов.

Напомним, крымский экипаж судна на Украине считают своими гражданами, поэтому власти препятствуют их выезду из страны. Смогли покинуть Украину только два моряка – через Белоруссию.

Капитану судна запретили выезжать из страны, по возбужденному уголовному делу его обвиняют в нарушении украинских норм пересечения границы.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 24.10.18

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