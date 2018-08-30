На Украине завершили следствие в отношении капитана сейнера «Норд»

Капитану рыболовецкого судна «Норд» Владимиру Горбенко вручили обвинительное заключение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», так называемая прокуратура АРК завершила досудебное расследование в отношении Горбенко. Его обвиняют в нарушении украинских норм посещения Крыма и якобы незаконном рыбном промысле в Азовском море. После того как Горбенко и его адвокаты ознакомятся с материалами дела, обвинительный акт будет направлен в Апелляционный суд Киева для определения подсудности.

Напомним, сейнер «Норд» был задержан украинскими пограничниками в марте 2018 года в Азовском море. Судно с экипажем – крымчанами, гражданами России, было угнано в порт Бердянска. Горбенко запретили покидать территорию «Незалежной», его и других членов экипажа считают гражданами Украины. Моряки пытались покинуть территорию «Незалежной» по российским паспортам, однако им помешали украинские пограничники. Смогли вернуться в Крым только два члена экипажа – через Белоруссию. Рыбаки обвинялись в попытке незаконно пересечь границы Украины, но дела были закрыты, так как украинским чиновникам доказать факт совершения нарушения не удалось.

Киевский адвокат Максим Могильницкий, защищающий интересы рыбаков, считает, что крымчан «заперли» на территории Украины по политическим мотивам.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 30.08.18

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