Дела закрыты: суды Украины не смогли подтвердить обвинения в отношении экипажа сейнера «Норд»

Дела экипажа рыболовецкого судна «Норд» в судах Украины закрыты – стороне обвинения не удалось доказать обоснованность возбуждения производств. Об этом сообщил киевский адвокат Максим Могильницкий, защищающий крымских рыбаков.

Как уже сообщал «Новый День», 25 марта в Азовском море украинские пограничники остановили, а затем угнали в порт Бердянска крымский сейнер «Норд». Рыбаки имели все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря. Тем не менее, капитану судна Владимиру Горбенко инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Срок досудебного расследования по его делу продлили до сентября. Остальному экипажу вернули российские паспорта и заявили, что их никто не задерживает, но реально покинуть территорию Украины они не могут: заместитель начальника управления украинской прокуратуры по Крыму Егор Ребров сообщил, что крымские моряки вправе вернуться домой, но «как граждане Украины».

Представители компании-владельца судна заявили, что установлен устный запрет на пропуск крымчан через границу.

«В очередной раз удалось доказать, что для привлечения к административной ответственности членов экипажа рыболовецкого судна «Норд» нет ровным счетом никаких оснований. Главным доказательством тому можно считать факт закрытия всех судебных дел о привлечении моряков к ответственности.

Так, еще одно дело было закрыто решением Соломенского районного суда, – рассказал Могильницкий. – И это уже второе подобное решение по вопросу о незаконном пересечении рыбаками государственной границы Украины. В прошлый раз по аналогичным обстоятельствам дело закрыл Дергачевский районный суд Харьковской области.

Моряков, как уже сообщал вам ранее, за пределы Украины не выпустили дважды. В первый раз на пропускном пункте «Гоптовка» дело было. Второй случай имел место в аэропорту «Жуляны». А загвоздка в том, что ребята в качестве документов, удостоверяющих личность, предоставляли российские паспорта.

Пограничники же наши упорно признавали в моряках граждан Украины, а потому и документы требовали соответствующие. Принимая во внимание тот факт, что сами они украинское гражданство отрицают, не очень понятно, на чем основывались выводы пограничников.

Дважды вопрос законности пересечения рыбаками границы по российским паспортам становился предметом судебного рассмотрения в Киеве и Харьковской области. В обоих случаях доблестные пограничники не сумели доказать незаконность попытки пересечения, а, следовательно, и законность собственного препятствования таковой. Нельзя, правда, сказать, что они не старались.

С апреля по август тянулись дела по «Жулянам» и «Гоптовке». Не щадя живота своего, судьи Дергачевского районного и Соломенского судов в рамках сроков привлечения к административной ответственности способствовали прокуратуре и пограничникам с доказательствами вины моряков.

Соломенский же суд особо отличился по делу «Жулян», взяв на себя функцию стороны обвинения. Уж так настойчиво искали следы правонарушений в действиях членов экипажа или какие-нибудь элементы украинского гражданства, что даже российских дипломатов на слушания вызывали.

Трижды материалы по админправонарушениям возвращались на доработку одним судом и один раз – другим. От пограничников требовалось лишь обосновать суть правонарушения рыбаков и предоставить доказательства наличия у них украинского гражданства. Но материал после «доработки» возвращались в суд в первозданном виде.

Срок привлечения к административной ответственности, тем временем, подошел к концу, а доказательств вины моряков так и не обнаружилось. Тут, кстати, логично было бы наказать пограничников за то, что незаконно препятствовали пересечению границы иностранцами. Но таких правовых высот, к сожалению, Украина пока не достигла.

Что имеем в итоге? Граждан другого государства фактически заперли на территории Украины и не позволяют вернуться домой. Законных мотивов для этого не существует. Есть лишь мотивы политические, что наглядно продемонстрировали эти два судебных процесса».

Сейчас адвокаты ищут способы отправить рыбаков домой – вероятность возбуждения новых дел по тем же причинам все еще существует.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 29.08.18

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