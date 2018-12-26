На захваченный Украиной российский сейнер «Норд» вновь не нашлось покупателей

Очередной аукцион по продаже захваченного киевским режимом российского судна «Норд» не состоялся по причине отсутствия покупателей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится на сайте уполномоченного Киевом госпредприятия «Система электронных торгов арестованного имущества» («СЕТАМ»).

«Состояние аукциона: торги не состоялись», – объявил организатор аукциона.

На сайте сообщается также, что желание подать заявку изъявил лишь один покупатель, но у него не оказалось средств на гарантийный взнос.

Напомним, ранее организатор снизил стартовую цену судна на десять процентов – до 54 тысяч долларов. Судно постройки 1998 года имеет длину 23,6 метра и ширину 6,5 метров.

Как сообщал «Новый День», предыдущие торги в сентябре также не состоялись из-за отсутствия участников.

Ранее постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов высказал мнение, что угнанный украинскими пограничниками сейнер «Норд» не смогут продать как рыболовецкое судно, а, скорее всего, пустят на металлолом.

Мурадов считает, что идея продать судно – бесперспективна. Так как при его выходе за пределы внутренних вод Украины, «Норд» будет возвращен законному владельцу – Керченскому рыбколхозу имени 1 Мая. Что должны понимать потенциальные покупатели, которые не будут рисковать.

«У меня нет никаких сомнений на этот счет, поэтому выкупать его, я думаю, никто не будет», – уверен Мурадов.

Постпред предположил, что Киев после провала аукциона не захочет возвращать «Норд» российской стороне. Поэтому, вероятней всего, украинские чиновники примут решение разрезать судно на металлолом: «Но и то, получат от этого три копейки. Стоило им вообще все это затевать?», – резюмировал Мурадов.

Напомним, украинская сторона до сих пор удерживает капитана судна Владимира Горбенко. Ему запретили выезжать из страны, возбудили уголовное дело и обвиняют в нарушении украинских норм пересечения границы.

Недавно вошли в решающую фазу переговоры об обмене Владимира Горбенко на капитана украинского судна «ЯМК-0041».

С 30 октября все члены экипажа сейнера «Норд», кроме капитана, находятся в Крыму после обмена на соответствующее количество украинских рыбаков, задержанных российскими пограничниками за браконьерство.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 26.12.18

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