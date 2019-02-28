Керченский рыбколхоз получит другой сейнер взамен похищенного Украиной «Норда»

Кооператив «Колхоз имени Первого Мая» сообщил, что крымские власти пообещали оказать помощь в приобретении нового судна вместо незаконно захваченного Украиной сейнера «Норд», который является собственностью предприятия.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава кооператива Сергей Лесков.

«Как сказал Сергей Валерьевич (Аксенов) на встрече с нами (в Керчи) 21 февраля, будут выделены деньги из бюджета (на покупку сейнера)", – сослался директор на обещания главы Крыма.

Сегодня директор кооператива вылетает в Мурманск для осмотра подходящего рыболовецкого судна.

Стоимость судна не разглашается. Сообщается лишь, что оно поновее утраченного «Норда» и по своим характеристикам больше подходит для ловли азовской рыбы.

Судно пойдёт своим ходом от Мурманска до Керчи по российской сети каналов и рекам.

Напомним, Украина так и не смогла продать захваченное в марте прошлого года крымское рыболовецкое судно «Норд». Все торги провалились.

В Киеве приняли решение присвоить себе и переоборудовать сейнер в учебное судно для курсантов Морской академии Украины. Кроме того, предполагается использовать его и «в научных целях».

Ранее владелец сейнера «Норд» Керченский рыбколхоз имени Первого Мая обратился к правительствам России и Крыма с просьбой спасти предприятие от банкротства в связи с похищением Украиной единственного на предприятии рыболовного судна.

Рыбаки просили либо поскорее вызволить сейнер из украинского плена, либо предоставить им другое судно, чтобы они могли продолжить промысел.

Пока 20 работников предприятия сидят без работы.

Недавно капитан «Норда» Владимир Горбенко объявил, что засиделся на берегу и вновь ищет возможность выйти в море, дабы заняться рыбным промыслом.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 28.02.19

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