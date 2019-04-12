Очнулись: Украина вновь объявила в розыск капитана сейнера «Норд»

Капитана захваченного украинскими властями сейнера «Норд» Владимира Горбенко повторно объявили в розыск на Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», решение, через два месяца после появления Горбенко в Крыму, вынес Оболонский районный суда Киева.

Отмечается, что официальная причина объявления капитана в розыск – непоявление подсудимого в зале заседания в назначенный срок. В связи с чем, украинская прокуратура попросила приостановить дело до принудительного привода Горбенко в суд.

В свою очередь, в СБУ ответили прокуратуре, что пока не могут доставить в суд Владимира Горбенко, так как тот находится на территории «аннексированного» Крыма.

Украинский адвокат капитана Дмитрий Щербина назвал решение суда незаконным, поскольку ни суд, ни прокуратура, ни СБУ не обладают точной информацией о местонахождении Владимира Горбенко, а это значит, что направлять повестку официально некуда.

В Крыму заявляют, что Горбенко ни от кого не скрывается и продолжает работать в керченском рыбколхозе.

Напомним, что впервые Украина объявила в розыск капитана «Норда» 4 февраля. Тогда причиной такого решения явилось сообщение украинских правоохранительных органов о том, что Горбенко «пропал без вести».

11 февраля «пропавший без вести» капитан объявился в Крыму.

Симферополь, Иван Капустин

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