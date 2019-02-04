Украина объявила в розыск капитана «Норда»

Украинские правоохранительные органы решили считать пропавшим без вести российского капитана Владимира Горбенко и объявили его в розыск.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в МВД Украины.

Сообщается, что полиция потеряла Горбенко из поля зрения 26 января. Место исчезновения – город Мелитополь Запорожской области.

Напомним, сразу после пропажи капитана на Украине завели дело по статье «умышленное убийство».

Адвокаты Горбенко заявляют, что он, скорее всего, похищен СБУ, а всё дело обставляется таким образом, чтобы позднее предъявить капитану обвинение в попытке скрыться от правосудия.

Одновременно с этим, по словам защитников, на удерживаемого российского моряка СБУшниками может оказываться давление, чтобы он принял украинские условия освобождения из плена.

Руководитель адвокатской конторы Максим Могильницкий уже не первый раз дал понять на своей странице в Фейсбуке, что надеется на скорое появление капитана живым.

«Верю, что Владимир найдется и уже в марте мы продолжим борьбу за честное имя, свободу и возможность вернуться к семье», – написал 1 февраля Могильницкий.

Днём ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что МИД РФ совместно с посольством на Украине выясняют обстоятельства исчезновения российского гражданина Владимира Горбенко.

Симферополь, Иван Капустин

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