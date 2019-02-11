Исчезнувший на Украине капитан судна «Норд» нашелся в Крыму

Капитан судна «Норд» Владимир Горбенко вернулся в Крым. Ранее украинские правоохранительные органы объявили моряка пропавшим без вести и возбудили уголовное дело об убийстве. К поискам капитана подключился российский МИД.

Мать Владимира Горбенко сообщила о том, что он вернулся домой. «Сын дома. Вернулся еще в субботу. Чувствует себе нормально», – сказала Евгения Горбенко РИА «Новости». По ее словам, мужчина чувствует себя хорошо. «Говорит, что его никто не обижал. Вопросов просил не задавать. Главное, что жив и здоров. Теперь наши страдания и переживания позади», – отметила мать капитана.

В интервью «Комсомольской правде» Владимир рассказал, что вернулся беспрепятственно по российскому паспорту, несмотря на давление правоохранителей Украины. «Предлагали признать вину, не доводя дело до суда, получить украинский паспорт и вернуться домой по нему. На это акцент делался, что я должен был вернуться по украинскому паспорту. Но вернулся я домой по российскому паспорту», – сообщил Горбенко.

Об исчезновении российского моряка стало известно 28 января. Родственники и адвокаты обратились в полицию. Украинские правоохранительные органы решили считать Горбенко пропавшим без вести и объявили его в розыск. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство». К поискам капитана подключились дипломаты. 31 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что МИД совместно с посольством на Украине выясняют обстоятельства исчезновения российского гражданина Владимира Горбенко.

Как сообщал «Новый День, сейнер «Норд» был захвачен украинскими пограничниками в марте 2018 года в Азовском море. Судно с экипажем – крымчанами, гражданами России, было угнано в порт Бердянска. Капитану Горбенко запретили покидать территорию «Незалежной», его и других членов экипажа считают гражданами Украины.

В отношении Горбенко возбуждено уголовное дело по обвинению в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины» и в незаконном вылове рыбы. Капитану грозило до пяти лет лишения свободы.

30 октября семь членов экипажа удалось обменять на задержанных российскими пограничниками украинских браконьеров и вернуть в Крым.

В свою очередь Украина пытается продать захваченный сейнер, якобы в счет погашения расходов за его содержание в порту Херсона. Однако найти покупателей пока не может.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

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