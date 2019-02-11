В Киеве отвергают, что дали уйти капитану Горбенко, и хотят вернуть его на Украину

Заместитель прокурора несуществующей Автономной республик Крым Игорь Поночевный заявил из Киева, что «прокуратура АРК» будет ходатайствовать перед Оболонским райсудом Киева об объявлении в розыск вернувшегося в родную Керчь капитана сейнера «Норд» Владимира Горбенко.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Поночевный рассказал «Интерфаксу».

«По тем документам, которые были в наличии у капитана судна «Норд», он не мог пересечь админграницу со временно оккупированным Крымом, возможное пересечение им границы контролировалось», – выдвинул версию «зампрокурора».

Поночевный настаивает, что Горбенко не мог воспользоватьтся российским паспортом при пересечении границы, так как документ был изъят ещё вовремя задержания и находится в материалах уголовного дела.

«То есть с российским паспортом он не мог пересекать границу», – уверенно заявил «прокурор», но предположил, что у Горбенко мог быть второй паспорт РФ.

«Решение об объявлении или необъявлении его в розыск принимает исключительно суд», – заявил Поночевный, но повторил, что ходатайство об этом обязательно последует.

А уже суд будет решать, объявлять Горбенко в розыск или продолжать посылать ему повестки, поскольку всем абсолютно известно, где пребывает счастливый капитан.

Чиновник «прокуратуры АРК» горько посетовал, что Горбенко нарушил личные обязательства и не уведомил суд об изменении места своего пребывания и не явился на заседание.

При этом, Поночевный категорически отверг любые предположения о том, что капитан сейнера оказался в Крыму благодаря неким закулисным договорённостям.

«Никаких договоренностей не было ни с кем. Он является обвиняемым, и то, что он выехал в Крым, не будет препятствовать уголовному производству», – настаивает «зампрокурора» так называемой АРК.

Суд над капитаном на Украине был назначен на 1 февраля, однако накануне заседания Горбенко пропал без вести.

Родственники и адвокаты обратились в полицию. Украинские правоохранительные органы объявили Горбенко пропавшим без вести и объявили его в розыск. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство». К поискам капитана подключились дипломаты. 31 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что МИД совместно с посольством на Украине выясняют обстоятельства исчезновения российского гражданина Владимира Горбенко.

Как рассказал сам Горбенко, он ожидал суда на квартире у родственников в Мелитополе и в удобный момент принял решение покинуть «Незалежную».

«Выбрал момент, когда они ушли на работу, оставил телефоны, собрался, купил себе другую трубку для того, чтобы иметь возможность открытым номером взять попутку, воспользоваться «БлаБлаКаром» и поехал в путь. С пересадками, потихоньку, и так добрался до пункта пропуска «Чаплынка». Пришел туда, предъявил свой российский паспорт… Получилось, я дома», – пояснил Горбенко телеканалу «Россия-24».

Он также подчеркнул, что официального запрета на выезд с территории Украины у него не было, поэтому не считает каким-то преступлением возвращение в Крым.

«Дело, по большому счету, застопорилось. Следствие закончилось, дело находится в суде. Ограничения юридические с меня все сняты, обязательств на мне никаких нет. В том числе и запрета на выезд в Крым. Суды переносятся, каждый раз я приезжаю – какие-то сбои, какая-то неопределённость. Я для себя сам решил – а что, если я сам возьму и, никого не оповещая, попробую и поеду».

В субботу капитан объявился дома.

Как сообщал «Новый День, сейнер «Норд» был захвачен украинскими пограничниками в марте 2018 года в Азовском море. Судно с экипажем – крымчанами, гражданами России, было угнано в порт Бердянска. Капитану Горбенко запретили покидать территорию «Незалежной», его и других членов экипажа считают гражданами Украины.

В отношении Горбенко возбуждено уголовное дело по обвинению в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины» и в незаконном вылове рыбы. Капитану грозило до пяти лет лишения свободы.

30 октября семь членов экипажа удалось обменять на задержанных российскими пограничниками украинских браконьеров и вернуть в Крым.

В свою очередь Украина пытается продать захваченный сейнер, якобы в счет погашения расходов за его содержание в порту Херсона. Однако найти покупателей пока не может.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 11.02.19

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