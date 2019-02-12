Действия капитана Горбенко вдохновили депутатов Госдумы

В Госдуме впечатлены завершением истории с «приключениями» российского капитана Горбенко на Украине, где царят бесправие и судебный произвол. Депутаты убеждены, что наличие российского паспорта подтолкнуло украинского пленника Горбенко к решительным и единственно правильным решениям в его непростой ситуации.

Поэтому, по мнению депутатов, необходимо, чтобы у всех жителей Донбасса тоже были на руках российские паспорта. Это дало бы правовые основания взять под защиту население, а самим жителям чувствовать себя уверенно.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое предложение высказал председатель Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Какими мы нравимся США – показали 90-е годы. Мы нравимся разобранными на части, слабые, с выступающим в Сенате президентом Ельциным, который говорил, что «мы теперь с вами и всё отдадим». Так и было, и мы всё отдавали: сырье, людей, территории.

Поэтому в случае с этим рыбаком Горбенко, надо было действовать, как американцы. Если задержали кого-то из наших, используем вертолеты, увозим обратно, и всё. Ведь так они поступают и в случае с Венесуэлой, когда заявляют, что, не дай Бог, там задержат американского гражданина.

И я говорю о том, что давайте жителям юго-востока Украины дадим паспорта. Ведь паспорт, как известно, защищает человека. В данной ситуации он защитил этого рыбака, поэтому нужно дать эту красную корочку и жителям юго-востока», – приводит мнение Калашникова «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее о бюрократических мытарствах жителей Донбасса и Украины, которые пытаются спастись в России от киевского режима, резко высказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Люди ждут, люди болеют, их пытают и убивают! А у нас сидят чиновники, и чуть-чуть что-то делают, – возмутился лидер ЛДПР. – Надо к уголовной ответственности привлечь этих чиновников, которые внаглую издеваются над русскими по всей планете. Самое дикое законодательство. Мы предлагали – пусть люди приходят в посольство и подают заявления, пробейте их по базе данных, что они не преступники и выдайте русские паспорта. Нет, кучу справок надо, с ночи записываются люди, с ночи стоят русские, чтоб подать эти справки! 700 тысяч – взятка за получение гражданства! А у него нет этих денег!».

Как сообщал «Новый День», недавно Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян выступили за немедленное решение вопроса о принятии ЛДНР и проживающих там граждан под полную защиту Российской Федерации.

Геннадий Зюганов выступил за безоговорочное признание народных республик Россией, а Маргарита Симоньян – за скорейшее вручение, без каких-либо формальностей, всем жителям ЛДНР гражданства РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.02.19

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