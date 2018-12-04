Капитан «Норда» укрылся на территории российского посольства В Киеве

Капитан российского сейнера «Норд» Владимир Горбенко в данный момент находится в Киеве в здании посольства РФ на Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает RT со ссылкой на российского сенатора Ольгу Тимофееву.

Российского капитана пришлось укрыть на территории посольства из-за давления на него украинских силовиков, которые установили за капитаном круглосуточное назойливое наблюдение.

«Владимир Горбенко, капитан «Норда», сейчас находится на территории российского посольства», – рассказала сенатор.

Тимофеева ещё раз подтвердила, что ведутся интенсивные переговоры об обмене Владимира Горбенко на капитана украинского судна «ЯМК-0041».

«Пока стороны договариваются, было принято решение, что Горбенко будет находится в посольстве, чтобы избежать возможного давления со стороны Украины», – пояснила сенатор.

Как сообщал «Новый День», переговоры об обмене капитана сейнера «Норд» вошли в решающую фазу.

Напомним, с 30 октября все члены экипажа сейнера «Норд», кроме капитана, находятся в Крыму после обмена на соответствующее количество украинских рыбаков, задержанных российскими пограничниками за браконьерство.

Симферополь, Иван Капустин

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