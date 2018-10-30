Экипаж сейнера «Норд» вернулся домой – без капитана

В пункте пропуска «Армянск» на крымско-украинской границе состоялся обмен семерых содержавшихся в украинском плену российских рыбаков сейнера «Норд» на задержанных ранее украинских браконьеров с судна «ЯМК-0041».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на свои источники сообщило РИА Новости.

Обмен состоялся в формате «семь на семь». Оба капитана находятся пока на территориях чужих государств – они в обмене не участвовали.

Как сообщал «Новый День», так называемая прокуратура АРК завершила досудебное расследование в отношении капитана Владимира Горбенко. Его обвиняют в нарушении украинских норм посещения Крыма и якобы незаконном рыбном промысле в Азовском море.

Напомним, сейнер «Норд» был задержан украинскими пограничниками в марте 2018 года в Азовском море. Судно с экипажем – крымчанами, гражданами России, было угнано в порт Бердянска. Горбенко запретили покидать территорию «Незалежной», его и других членов экипажа считают гражданами Украины.

Моряки пытались покинуть территорию «Незалежной» по российским паспортам, однако им помешали украинские пограничники. До сегодняшнего дня смогли вернуться в Крым только два члена экипажа – через Белоруссию. Рыбаки обвинялись в попытке незаконно пересечь границы Украины, но дела были закрыты, так как украинским чиновникам доказать факт совершения нарушения не удалось.

Симферополь, Валентин Карамазов

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