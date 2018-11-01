Экипажу «Норда» восстановили изъятые Украиной российские паспорта

Моряки с сейнера «Норд», которые вернулись в Крым из Украины, получили новые российские паспорта. Об этом заявила крымский омбудсмен Людмила Лубина.

По ее словам, паспорта моряков были изъяты украинскими властями. Киев посчитал российские документы экипажа «Норда» «неправильными и недействительными». «Внутренние [общегражданские паспорта] были восстановлены в посольстве РФ в Киеве. Они [моряки] получили паспорта, проблем нет», – цитирует Лубину ТАСС.

Напомним, сейнер «Норд» был задержан украинскими пограничниками в марте 2018 года в Азовском море. Судно с экипажем – крымчанами, гражданами России, было угнано в порт Бердянска.

30 октября при посредничестве руководящих органов европейского объединения омбудсменов произошел обмен экипажа «Норда» на украинских моряков по принципу «семь на семь». Капитаны остались на чужих территориях из-за возбужденных уголовных дел. Капитана «Норда» Владимира Горбенко обвиняют в нарушении украинских норм посещения Крыма и якобы незаконном рыбном промысле в Азовском море.

Тем временем, в Госпогранслужбе Украины заявили, что никакого обмена крымчан на украинских моряков с задержанного судна «ЯМК-0041» не было. По версии Госпогранслужбы, украинское гражданство у моряков «Норда» «было установлено в ходе рассмотрения админпроизводств». Крымчане, по информации украинских пограничников, прошли процедуру оформления на выезд из Крыма по действующему законодательству Украины и отправились на полуостров как на территорию «Незалежной».

В свою очередь моряки утверждают, что их заставляли признать себя гражданами Украины с марта, давая гарантию, что в таком случае они смогут отправиться в Крым в любой момент. Однако экипаж «Норда» отказался от этого: крымчане еще в 2014 году получили российское гражданство. Поэтому готовились к тому, что на Украине им как россиянам придется провести немало времени. А вернувшись в Крым благодаря обмену, продемонстрировали российский флаг, который им удалось снять с арестованного Украиной «Норда» и сохранить.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 01.11.18

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