В деле возвращения капитана «Норда» нет никакой определённости

Между Россией и Украиной пока не согласованы конкрентые шаги для начала процесса возвращения в Крым капитана угнанного сейнера «Норд» Владимира Горбенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока предполагается, что Горбенко можно обменять на капитана украинского судна «ЯМК-0041» Виктора Новицкого, задержанного у берегов Крыма за браконьерство.

Напомним, 30 октября при посредничестве руководящих органов европейского объединения омбудсменов произошел обмен экипажа «Норда» на украинских моряков по принципу «семь на семь». Капитаны остались на чужих территориях из-за возбужденных уголовных дел. Горбенко обвиняют в нарушении украинских норм посещения Крыма и якобы незаконном рыбном промысле в Азовском море.

«Будем надеяться, что наш диалог о возможности прекращения дела в отношении Горбенко будет успешным. Я вообще считаю, что необходимо пересмотреть уголовное дело и в отношении капитана украинского судна «ЯМК-0041» Виктора Новицкого. Само судно находится в данный момент под стражей на территории России. Мне кажется, что нужно синхронно вести переговоры по этому вопросу», – цитируют «Известия» российского омбудсмена Татьяну Москалькову.

Тем временем, уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что в случае с Горбенко в Киеве не будут особо торопиться с вопросом обмена. При этом украинский омбудсмен утверждает, что он и так «свободен».

«Он на свободе, относительно него происходят процессуальные действия. Когда процесс будет завершен, будет решено, какова его судьба дальше. Он сейчас на Украине, он свободно передвигается – никто его не задерживал», – сказала Денисова в эфире одного из украинских телеканалов.

Комментируя взаимодействие с Денисовой, Москалькова назвала коллегу «недоговороспособной», подчеркнув, что общий язык по вопросу обмена моряков был найден только при помощи европейского института омбудсменов.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 30.10.18

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