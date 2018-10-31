В Киеве хвалятся, что принудили русских рыбаков стать украинцами

На Украине утверждают, что члены экипажа «Норда» перед возвращением в Крым признали себя украинскими гражданами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Госпогранслужба Украины выступила с «опровержением» публикаций в СМИ, заявив, что не было никакого обмена крымчан на украинских моряков с задержанного судна «ЯМК-0041».

По версии Госпогранслужбы, украинское гражданство у моряков «Норда» «было установлено в ходе рассмотрения админпроизводств». Крымчане, по информации украинских пограничников, прошли процедуру оформления на выезд из Крыма по действующему законодательству Украины и отправились на полуостров как на территорию «Незалежной».

При этом в ведомстве заявили, что моряки, которых якобы никто не удерживал, решили отправиться домой именно 30 октября – «неизвестно по каким причинам».

В защиту своей версии, в Госпогранслужбе опубликовали фото справки о подтверждении личности, при пересечении границы с Крымом. В документе указывается, что справка выписана на «гражданина Украины», однако ни фамилия, ни подпись, ни фотография человека неизвестны, так как пограничники решили по каким-то причинам скрыть эти данные на снимке.

Тем не менее, снимок ничего не подтверждающего документа опубликовал на своей странице и так называемый постпред украинского президента в АРК Борис Бабин. По его утверждению, подобные бумаги подписали все члены экипажа «Норда» при выезде из Украины.

Отметим, что версия украинских чиновников полностью противоречит словам самих крымчан. Моряки утверждают, что их заставляли признать себя гражданами Украины с марта, давая гарантию, что в таком случае они смогут отправиться в Крым в любой момент. Однако экипаж «Норда» отказался от этого: крымчане еще в 2014 году получили российское гражданство. Поэтому готовились к тому, что на Украине им как россиянам придется провести немало времени. А вернувшись в Крым благодаря обмену, продемонстрировали российский флаг, который им удалось снять с арестованного Украиной «Норда» и сохранить.

Напомним, 30 октября при посредничестве руководящих органов европейского объединения омбудсменов произошел обмен экипажа «Норда» на украинских моряков по принципу «семь на семь». Капитаны остались на чужих территориях из-за возбужденных уголовных дел.

Фото: Страница Государственной пограничной службы Украины в Facebook

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 31.10.18

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