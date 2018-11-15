Путин прокомментировал захват Украиной сейнера «Норд»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что действия Украины, захватившей в марте текущего года керченское рыболовное судно вместе с экипажем, нарушает действующее соглашение между Киевом и Москвой по Азовскому морю.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом президент рассказал журналистам, находясь в Сингапуре на саммите Россия-АСЕАН.

Эти «действия абсолютно незаконны», заявил Путин и напомнил, что по соглашению рыбаки обеих стран могут ловить рыбу в акватории моря где угодно, за исключением прибрежной 12-мильной зоны.

Кроме того, президент напомнил, что капитан судна всё ещё удерживается украинской стороной, и выразил по этому поводу недоумение.

Сейнер «Норд» был задержан украинскими пограничниками в марте 2018 года в Азовском море. Судно с экипажем – крымчанами, гражданами России, было угнано в порт Бердянска. Капитану Горбенко запретили покидать территорию «Незалежной», его и других членов экипажа считают гражданами Украины.

Сейчас капитан ожидает суда. 30 октября 7 членов экипажа удалось обменять на задержанных российскими пограничниками украинских браконьеров и вернуть в Крым.

В свою очередь, Украина пытается продать захваченный сейнер, якобы в счёт погашения расходов за его содержание в порту Херсона. Однако найти покупателей пока не может.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.11.18

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